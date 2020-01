L’industrie de la musique en streaming continue de croître, de nouvelles données Nielsen indiquant que les flux de musique aux États-Unis ont dépassé le billion en 2019. Avec ces chiffres, les services de streaming représentaient 82% de la consommation de musique aux États-Unis.

Comme l’a rapporté le Wall Street Journal, cela représente une augmentation annuelle de 30%, 2019 marquant la première année au cours de laquelle la musique en streaming atteint ce seuil. Cette augmentation a été alimentée par la croissance de nombreux services tels que Apple Music, Spotify et YouTube, ainsi que par des nouveautés importantes telles que le dernier album de Taylor Swift.

Compte tenu de l’ensemble de l’industrie de la musique, les services de streaming représentaient 82% de la consommation de musique aux États-Unis l’année dernière. Les ventes d’albums physiques ont baissé de 19% sur l’année et ne représentent désormais que 9% de la consommation totale. Les données de Nielsen indiquent également que le hip-hop était le genre le plus écouté de l’année avec une part d’écoute de 28%, suivi du rock et de la pop respectivement à 20% et 14.

Post Malone a été le plus grand artiste de 2019 à rejoindre les ventes et les streams, Drake, Billie Eilish, Taylor Swift et Ariana Grande complétant le top 5. Drake a été l’artiste le plus streamé en 2019.

Bien que les données officielles manquent, il semble qu’Apple Music ait surclassé Spotify aux États-Unis en termes d’abonnés payants uniquement.