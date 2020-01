Apple a lancé une campagne de dons pour aider la population australienne qui, depuis des mois, lutte contre les incendies de forêt dévastateurs qui ont tué des dizaines de personnes et des millions d’animaux.

Aux États-Unis et en Australie, Apple a lancé une campagne de charité en collaboration avec la Croix-Rouge. Les utilisateurs peuvent faire des dons à la Croix-Rouge via iTunes et l’App Store, en utilisant le mode de paiement associé à leur compte. Pour chaque opération, vous pouvez faire un don de 5 à 200 dollars. Précisons qu’Apple ne percevra aucune commission.

Dans les prochains jours, la campagne de dons pourraient également s’étendre en France et ailleurs.