Après quelques modifications début de 2019, Facebook a commencé le déploiement d’une nouvelle interface Web dotée du mode sombre.

La nouvelle interface devrait être accessible à tous d’ici le 20 mars. Facebook a en effet parlé d’un “lancement avant le printemps prochain”. Certains utilisateurs sélectionnés testent déjà les nouveautés dont le mode sombre.

Pour le moment, il n’est pas clair si ce mode s’intègre à macOS pour une activation automatique en fonction des paramètres du système. Normalement, Facebook ne devrait manquer de proposer cette option. Pour le reste, la nouvelle interface est plus légère et plus moderne. Les barres latérales sont plus larges et la barre de navigation s’inspire d’iOS. l’ensemble de ces nouveautés devraient offrir une bien meilleure expérience utilisateur.

Par ailleurs, Facebook n’a toujours pas implémenté le support du mode sombre dans son application iOS. C’est plutôt étrange dans la mesure où Messenger et Instagram proposent déjà cette fonctionnalité.