Dans ses forums d’assistance, Bose a indiqué qu’il prévoyait d’ajouter la prise en charge d’AirPlay 2 pour les haut-parleurs SoundTouch.

Voici les modèles concernés :

SoundTouch 10

SoundTouch 20 series III

SoundTouch 30 series III

SoundTouch SA-5 amplifier

Wave SoundTouch music system IV

SoundTouch 300 wireless sound bar system

Lifestyle 550 home entertainment system

Lifestyle 600 home entertainment system

Lifestyle 650 home entertainment system

La prise en charge d’AirPlay 2 sera probablement mise en œuvre sur les appareils Bose SoundTouch via une mise à jour logicielle gratuite via l’application Bose Music pour iPhone et iPad.

AirPlay‌ 2 permet la lecture audio dans plusieurs pièces avec d’autres appareils AirPlay‌ 2, tels que le HomePod, l’Apple TV et des haut-parleurs sélectionnés par Sonos, Bose, Bowers & Wilkins et autres. Les appareils qui apparaissent également dans l’application Maison sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch et peuvent être contrôlés avec les commandes vocales Siri.