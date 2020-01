Twitter pour Mac, l’une des premières app pour macOS développées grâce à Catalyst, est mise à jour en introduisant deux innovations importantes.

En effet, la nouvelle mise à jour 8.5 apporte la prise en charge de Sidecar et de la Touch Bar. Cela signifie que l’utilisation Sidecar ne conduira désormais plus à un écran blanc sur iPad.

Le support de la barre tactile est décidément très terne mais c’est sans aucun doute un pas en avant pour améliorer encore l’application et en faire une véritable application native. Nous trouvons un bouton de composition pour un nouveau Tweet et la possibilité de choisir entre un contenu plus récent et plus pertinent. Les autres commandes incluent des boutons pour les paramètres, la création de messages directs et l’affichage des listes.

L’application est disponible gratuitement sur le Mac App Store.