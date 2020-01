Alpine a présenté un nouveau récepteur CarPlay doté d’un écran de 11 pouces au CES de Las Vegas, aussi grand qu’un iPad Pro.

Le Alpine Halo iLX-F411 est équipé d’un écran de 11 pouces et comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour le divertissement multimédia en voiture. La taille d’écran accrue permet une navigation sécurisée et un contrôle facile de la musique, des messages texte et des appels téléphoniques via Apple CarPlay ou Android Auto.

Le Halo dispose de plus ports USB, AUX, HDMI et une entrée de caméra arrière universelle qui peut être utilisée avec le sélecteur multi-caméras KCX-C250MC de l’entreprise. L’appareil ne prend en charge que CarPlay en filaire, il ne fonctionnera pas en sans fil.

Il est vendu avec un support réglable avec quatre position d’angle, cinq en hauteur d’écran et deux réglages en profondeur pour une visualisation optimisée.

Le châssis 1-DIN et les options d’installation réglables simplifient l’installation dans différents modèles de voitures. Le prix sera de 1200 €.