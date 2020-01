Apple a annoncé que son application Apple TV sera disponible sur certains téléviseurs intelligents Sony et Vizio plus tard cette année.

L’application permettra aux propriétaires des nouvelles Smart TV LG, Sony et Vizio de regarder tous les contenus TV+. Ils pourront également s’abonner aux chaînes Apple TV et d’acheter ou de louer tous les films et autres contenus vidéo sur iTunes. Apple n’a pas spécifié quels modèles auront la possibilité d’installer l’application TV.

Dans le même, la série Dickinson disponible sur Apple TV+ et mettant en vedette Hailee Steinfeld a reçu une nomination pour la 31e édition des GLAAD Media Awards. Après la nomination de The Morning Show aux Golden Globes, il s’agit de la deuxième série d’Apple à obtenir une nomination importante.

Dickinson a été nominée dans la catégorie “Outstanding Comedy Series” et devra rivaliser avec les séries suivantes :

Brooklyn Nine-Nine de la NBC

Dear White People de Netflix

One Day At a Time de Netflix

The Other Two de Comedy Central

Schitt’s Creek de Pop

Sex Education de Netflix

Superstore de la NBC

Vida de Starz

Work In Progress de Showtime

La cérémonie sera divisée en deux parties. La première aura lieu le 19 mars au Hilton Midtown de New York, la seconde le 16 avril au Beverly Hilton de Los Angeles.