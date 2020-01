Apple a lancé un nouveau défi photographique auquel les utilisateurs du monde entier peuvent participer. Les plus belles photos prises avec le mode nuit de l’iPhone 11/11 Pro/Max seront récompensées.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes des derniers iPhone d’Apple est la fonction appareil photo qui vous permet de prendre d’excellentes photos même dans des conditions de faible luminosité.

Le concours récompensera les meilleures photos prises dans ce mode. Rappelez-vous que, depuis l’application Appareil photo, l’icône du croissant en haut de l’écran devient jaune lorsque la fonction est active.

Apple accepte les soumissions de photos à partir d’aujourd’hui jusqu’au 29 janvier. Un jury de 10 experts évaluera toutes les photos et décidera des cinq meilleures le 4 mars. Pour participer, vous devez avoir au moins 18 ans et ne pas être un employé d’Apple. Retrouvez ici le PDF avec du règlement.

Apple explique que les photos peuvent être modifiées avec l’application iOS Photos avec des applications et des logiciels tiers. Si vous apportez des modifications, vous devrez indiquer les applications ou les filtres que vous avez utilisés. Toutes les photos prises à partir du 20 septembre en mode nuit peuvent être envoyées via iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max.

Les photos gagnantes seront partagées sur le site Web d’Apple et sur les pages Instagram, Twitter, WeChat et Weibo de l’entreprise. Les images peuvent également être utilisées dans des publicités et des panneaux d’affichage, ainsi que dans les Apple Store ou dans des expositions photographiques, même si elles sont organisées par des tiers. Pour l’utilisation de ces photos, Apple paiera une licence aux photographes gagnants.

Pour participer au défi, vous pouvez partager vos photos en mode nuit sur Instagram et Twitter en utilisant les hashtags #ShotoniPhone et #NightmodeChallenge. Les utilisateurs de Weibo peuvent participer en utilisant #ShotoniPhone et #NightmodeChallenge. Dans la légende, en plus des informations sur les applications utilisées pour modifier la photo, vous devez également indiquer le modèle d’iPhone utilisé.

Des photos haute résolution peuvent également être envoyées par e-mail à shotoniphone@apple.com, en utilisant ce nom pour le fichier: “firstname_lastname_nightmode_iPhonemodel”.