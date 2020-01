En 2020, de nouveaux services de streaming vidéo tels que Disney+ arriveront, lesquels iront de pair avec une proposition déjà très importante qui comprend entre autres Netflix, Amazon Prime Video et Apple TV+.

Une enquête menée par Trade Desk nous indique que la plupart des consommateurs aux États-Unis ne veulent pas payer plus de 20 $ par mois au total pour s’abonner à plusieurs services de streaming vidéo.

59% des Américains ne paieront pas plus de 20 $ pour regarder le contenu de plusieurs services de streaming. Étant donné que Netflix est le leader du marché et facture jusqu’à 13 $ par mois, il reste peu de place pour les concurrents. L’enquête montre également que 53% des consommateurs seraient prêts à regarder certaines publicités dans les épisodes d’une série pour payer moins cher.

Le prochain service de streaming de NBC, Peacock, devrait offrir aux utilisateurs américains un plan d’abonnement entièrement gratuit, soutenu par des publicités. Alternativement, vous pouvez choisir de payer 5 $ par mois pour réduire les pubs de moitié ou 10 $ par mois pour les supprimer complètement.

De toute évidence, l’enquête ne prend pas en compte le fait qu’il n’est pas nécessaire de s’abonner à plusieurs services de streaming en même temps. Il est en effet possible de s’abonner à Netflix pendant quelques mois pour voir les contenus qui nous intéressent le plus, puis de passer à Apple TV+ pour en voir d’autres et ainsi de suite.

Et vous, combien étiez-vous prêt à dépenser ? Seriez-vous intéresser par une offre gratuite financée par la publicité ?