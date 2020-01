Apple a publié la première bande-annonce de la prochaine série à venir sur Apple TV + intitulée “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, prévue pour le 7 février.

C’est une comédie qui suit une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils sont confrontés aux défis de l’exécution d’un jeu vidéo populaire.

La série a été créée par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur la série télévisée de longue date “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenney jouera le rôle de directeur créatif de l’entreprise, mais Day n’aura aucun rôle.

Parmi les interprètes de la série, on trouve également par F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Apple a commandé neuf épisodes d’une demi-heure chacun. La série sera l’une des premières émissions de comédie à arriver sur Apple TV+. Découvrez Mythic Quest: Raven’s Banquet en vidéo :