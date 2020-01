Vous avez pour objectif de créer une application mobile ? Dans ce cas, vous avez très certainement trouvé l’idée innovante, qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence. Dans ce guide, nous vous proposons de découvrir pas à pas les différentes étapes de la création d’une telle application. Comment s’y prendre, pour proposer sur le marché un produit de qualité, sans dysfonctionnement et qui apportera satisfaction aux utilisateurs ? Voici quelques pistes de réflexion.

Étape 1 : faire le point sur les différentes fonctionnalités de l’application

Votre idée est bien définie, vous savez quel type d’application vous souhaitez proposer aux utilisateurs. Maintenant, il est essentiel de s’attarder sur les différentes fonctionnalités de celle-ci. Commencez, tout d’abord, par lister les fonctionnalités principales de votre application. Ensuite, elles seront détaillées de manière plus précise, afin de pouvoir visualiser, à la fin de cette étape, tous les écrans de votre application. Il s’agit d’une étape cruciale à ne pas négliger, afin de créer une application réellement aboutie et sans dysfonctionnement. Aussi, n’hésitez pas à y consacrer du temps, à réaliser des schémas et des dessins. D’autre part, si vous souhaitez confier le développement de votre projet à un prestataire, ce bilan de fonctionnalités lui sera d’une grande utilité.

Étape 2 : les premières ébauches de l’application mobile

Avant de passer à la phase de développement et de codage de l’application mobile, il est tout simplement essentiel de la concevoir. Cela passe, bien sûr, par le choix des technologies qui seront utilisées dans le développement, mais également par l’élaboration de son architecture. L’intérêt de la conception est le suivant : vous permettre de définir les différents modules, un peu comme les fonctionnalités que nous avons vues lors de l’étape précédente.

Étape 3 : le développement de l’application mobile

Le codage de l’application doit se faire, module par module. Ainsi, vous ne développez qu’une seule fonctionnalité à la fois. Cela vous permettra d’y voir un peu plus clair et surtout, d’éviter les bugs et autres dysfonctionnements. De plus, en procédant par étapes, il est bien plus facile de tester chaque module et chaque fonctionnalité de manière indépendante. Lors de la conception, ayez constamment sous les yeux les schémas que vous avez réalisés lors de la toute première étape de la création de votre application mobile. Cela vous permettra de n’oublier aucune des fonctionnalités que vous souhaitez proposer aux utilisateurs.

Étape 4 : le test

Le test, voici le moment crucial où vous allez proposer à certains utilisateurs d’essayer votre produit, avant sa mise sur le marché. En mettant en ligne une version bêta, accessible uniquement à certains testeurs, il devient possible de prendre en compte les avis de ceux-ci, afin d’apporter les améliorations nécessaires à votre application. La phase de test est réellement indispensable, afin d’adapter votre produit au marché actuel. Une fois celle-ci achevée, il ne vous reste plus qu’à apporter les modifications, puis à sauter le pas : mettre en vente ou en accès libre votre application sur les différents stores.

Étape 5 : le lancement de l’application et sa promotion

Le déploiement de votre application est le moment que vous attendez avec grande impatience. Néanmoins, celle-ci doit faire l’objet de toute votre attention. En effet, il est essentiel de faire une liste de tous les points à analyser avant, pendant et après le lancement.

D’autre part, afin que votre produit rencontre le succès qu’il mérite, il semble essentiel d’en faire une bonne publicité. La promotion constitue également une étape cruciale de la création d’une application aussi, elle ne doit pas être négligée. La création de pages sur les réseaux sociaux, la mise en place d’un bon référencement sur les moteurs de recherche sont autant de démarches qui devront être entreprises, afin de faire connaître votre produit. N’hésitez pas à vous tourner vers des agences spécialisées dans le référencement web, afin d’atteindre votre objectif.

Étape 6 : les retours des utilisateurs

Nous l’avons vu, la phase de test vous permet d’apporter des modifications à votre application, grâce aux retours des bêta-utilisateurs. Eh bien, sachez que votre application est perfective et peut toujours être améliorée. De ce fait, après son lancement, il est absolument essentiel de faire en sorte d’obtenir les avis des utilisateurs, afin d’apporter toutes les améliorations qui vous permettront de peaufiner votre produit.

Généralement, l’Apple Store et Google Play permettent aux utilisateurs de noter une application, et d’y ajouter des commentaires. N’hésitez pas à en prendre connaissance ! D’autre part, la veille est indispensable, afin de savoir ce que pensent les internautes de votre application.

En suivant toutes les étapes de création d’une application que nous vous avons présentées dans ce guide, vous mettez toutes les chances de votre côté pour toucher la cible que vous avez définie au préalable. Prenez du temps dans sa conception, afin d’atteindre plus facilement votre objectif !