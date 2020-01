NURVV a présenté de nouvelles semelles intelligentes au CES 2020 pour analyser toutes les informations des sessions en cours depuis leur smartphone.

Les nouvelles semelles NURVV sont capables de détecter des données très précises grâce aux 1000 mesures par seconde que chaque semelle est capable de capturer pendant la course. Grâce à l’application NURVV Run, les utilisateurs pourront obtenir des statistiques précises visant non seulement la collecte de données, mais aussi l’amélioration de la formation elle-même. L’application est en effet capable de comprendre la posture de l’utilisateur, les problèmes d’asymétrie en course ainsi que de conseiller comment et où s’améliorer.

L’application iOS s’accompagne aussi de l’application compagnon pour Apple Watch qui peut fournir des données utiles pendant la course.

La société garantit que les semelles intérieures peuvent résister à plus de 800 km de déplacement et, si nécessaire, les pièces de rechange peuvent être achetées directement sur le site Web de la société.

Les semelles NURVV sont très intéressantes et amélioreront la collecte de données de nombreux coureurs amateurs et professionnels. Une fois de plus, l’importance des accessoires intelligents dans le fitness est confirmée.

Ces semelles sont déjà disponibles en pré-commande sur la boutique officielle au prix de 249,99 £ soit environ 290 €.