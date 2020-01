Ces dernières années, les avant-match se sont transformés en petits défilés de mode, les footballeurs arborant non seulement des tenues de club élégantes, mais aussi des écouteurs Beats, des AirPods et d’autres appareils audio haut de gamme. C’est alors que Cristiano Ronaldo, parmi les joueurs les plus célèbres et les plus payés au monde, a décidé de se montrer avec un iPod Shuffle et de simples écouteurs filaires Apple.

La photo prise avant le match Juventus – Cagliari fait le tour du Web, car elle dépeint Ronaldo écoutant sa musique préférée non pas avec un iPhone 11, pas avec des écouteurs sans fil chers et “à la mode”, mais avec un vieux iPod shuffle de cinquième génération et simples EarPods, probablement ceux fournis avec le lecteur MP3.

Cet iPod Shuffle, qui ne diffère du modèle précédent que par la présence de nouvelles couleurs telles que le bleu utilisé par Ronaldo, est sorti en 2015, mais est basé sur la version de quatrième génération présentée en 2010, la même année que l’iPhone 4.

De plus, l’iPod Shuffle est sorti de la production en 2017, à tel point qu’il peut être compté parmi les appareils “vintage” pour les amateurs de technologie. Peut-être aussi que Ronaldo a fait ce choix pour être “à la mode” sans copier la masse. À noter que sur l’iPod Shuffle, il n’y a ni Spotify ni Apple Music, mais uniquement les chansons téléchargées manuellement par l’utilisateur via iTunes, un autre programme disparu dans la dernière version de macOS.

Pour le style, Ronaldo aurait pu aussi se tourner vers l’iPod Classic de 2001…