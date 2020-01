Au CES 2020 de Las Vegas, deux nouvelles normes importantes ont été présentées qui affectent étroitement les produits Apple : Bluetooth LE Audio et Wi-Fi 6E.

Le Bluetooth Special Interest Group a annoncé une nouvelle norme Bluetooth pour l’audio. Cette nouvelle norme est appelée LE (Low Energy) Audio et est conçue pour améliorer l’expérience audio Bluetooth avec des fonctionnalités telles que le partage audio et la prise en charge native des aides auditives.

Le Bluetooth LE Audio utilise un nouveau codec de haute qualité mais de faible puissance capable d’améliorer les performances et de réduire la consommation d’énergie en même temps.

L’une des fonctionnalités offertes par la nouvelle norme LE Audio est Broadcast Audio, qui permet à la source de transmettre plusieurs flux audio vers différents appareils Bluetooth, tels que des écouteurs et des casques, afin d’offrir un véritable partage audio universel. Par exemple, un iPhone avec Bluetooth LE Audio peut diffuser de la musique sur trois paires de casques d’écoute différentes, pas seulement sur des AirPods.

Apple fait partie du Bluetooth SI Group, mais a déjà activé sa propre fonction de partage audio interne pour les AirPods, AirPods Pro et Powerbeats Pro. La différence est que la norme Bluetooth LE Audio créera un système universel pour cette fonction, en l’étendant idéalement à plus d’écouteurs et appareils compatibles.

Le Bluetooth SIG souligne également que le partage audio basé sur l’emplacement signifie que des endroits comme « les aéroports, les bars, les gymnases, les cinémas et les centres de congrès » pourraient offrir des fonctionnalités audio Bluetooth partagées qui « augmentent l’expérience du visiteur ».

Le Bluetooth LE Audio se concentre également sur l’ajout de la prise en charge des aides auditives Bluetooth :

« S’appuyant sur sa faible puissance, sa haute qualité et sa capacité multi-flux, LE Audio ajoute la prise en charge des aides auditives. LE Audio permettra le développement d’aides auditives Bluetooth qui apporteront tous les avantages de l’audio Bluetooth aux personnes ayant des problèmes d’audition. »

De plus, LE Audio permettra la transmission de plusieurs flux audio. Bluetooth SIG indique que les développeurs peuvent utiliser cette fonctionnalité multi-flux pour améliorer les performances des casques sans fil et simplifier le basculement entre plusieurs appareils couplés.

Les spécifications Bluetooth qui définissent la nouvelle norme LE Audio devraient être publiées au cours du premier semestre 2020.

Wi-Fi 6E

L’Alliance Wi-Fi a annoncé la nouvelle norme Wi-Fi 6E qui fonctionne sur le spectre 6 GHz qui, actuellement, n’est pas autorisée mais pourrait bientôt être prête pour ceux qui contrôlent légalement les ondes radio.

À l’heure actuelle, aucun appareil Wi-Fi 6E n’est disponible sur le marché public, étant donné que la bande 6 GHz n’est pas encore couverte. Cependant, les choses sont sur le point de changer avec les régulateurs qui publieront bientôt tout ce qu’il faut pour profiter de ce spectre. Lorsque cela se produit, nous attendons l’arrivée de nouveaux appareils Wi-Fi 6 qui peuvent également couvrir la bande des 6 GHz.

En tirant parti de ce spectre, les fabricants seront en mesure d’offrir du matériel offrant de meilleures performances, des débits de données plus élevés, une efficacité énergétique plus élevée et des niveaux de latence bien inférieurs. Il s’agit essentiellement de la prochaine étape en matière de technologie sans fil et la Wi-Fi Alliance a agi rapidement pour garantir la présence d’une norme indiquant quand la bande des 6 GHz sera également prête pour la réglementation.

Le Wi-Fi 6E utilisera jusqu’à 14 canaux 80 MHz supplémentaires et 7 canaux 160 MHz à 6 GHz supplémentaires pour une utilisation en streaming vidéo haute définition et en réalité virtuelle. Les appareils Wi-Fi 6E tireront parti de ces canaux plus larges et de cette capacité supplémentaire pour offrir de meilleures performances réseau et prendre en charge plusieurs utilisateurs Wi-Fi simultanément, même dans des environnements très denses et encombrés.

Les iPhone 11 et 11 Pro prennent déjà en charge la norme Wi-Fi 6 et, en tant que tels, sont déjà capables de supporter le spectre 6 GHz.