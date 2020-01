OtterBox a présenté, au CES 2020, une protection d’écran très spéciale avec fonction antibactérienne approuvée par l’organisme EPA.

Les smartphones sont parmi les objets que nous utilisons le plus par jour. De fait, ils sont parmi les plus sujets aux germes et bactéries, d’autant que nous transportons notre smartphone un peu partout, notamment dans des endroits pas très sains.

OtterBox a alors profité du CES 2020 pour présenter sa dernière création : Amplify Glass. La première protection d’écran avec une technologie antibactérienne propriétaire certifiée par l’EPA. Elle offre donc une double protection : contre les rayures et les chutes – classique d’un protecteur d’écran – et contre les bactéries.

Selon l’entreprise, la technologie utilisée ne se détériore pas au fil du temps et reste donc toujours active et fiable. La protection semble également facile à appliquer et garantit une grande protection contre les chocs, laissant la vue de l’écran claire et définie.

Pour le moment, les détails sur le marketing et le prix de vente sont inconnus. Néanmoins, OtterBox a déclaré qu’Amplify Glass sera disponible très prochainement sur son site officiel pour les smartphones d’Apple, Samsung et Google.