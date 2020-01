Dans une note interne partagée avec ses fournisseurs de services agréés, Apple a indiqué qu’elle prévoyait de mettre à jour le format du numéro de série des produits, en passant à une chaîne alphanumérique aléatoire pour les futurs produits à partir de la fin de 2020.

Apple utilise déjà des numéros de série alphanumériques, mais en fonction du format, il est possible de déterminer la date et le lieu de fabrication d’un produit. Les lecteurs utilisent souvent des numéros de série pour obtenir plus d’informations sur leurs appareils. Le format aléatoire ne serait probablement pas déchiffrable et pourrait également aider à réduire la fraude.

La note de service a été publiée aujourd’hui et obtenue de MacRumors auprès d’une source fiable. Toutefois, il n’est pas clair si le changement s’appliquera dans le monde entier ou seulement sur certains marchés. Bien sûr, Apple affirme également que tous les numéros de série existants ne changeront pas.