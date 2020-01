Deux nouveaux concurrents aux AirPods arrivent au CES 2020. JBL a en effet annoncé les nouveaux TUNE 220TWS, une alternative colorée à un prix agressif, et les LIVE 300TWS.

JBL a toujours voulu être compétitif dans la catégorie des vrais écouteurs sans fil avec un prix de vente très abordable. Le design extérieur semble familier, à part le boîtier coloré, et les spécifications intérieures sont largement comparables à celles d’autres concurrents de cette catégorie.

JBL offre jusqu’à trois heures d’autonomie sur une seule charge et jusqu’à 16 heures avec le boîtier de charge. Un inconvénient potentiel est le manque de fonctionnalités haut de gamme, comme un assistant virtuel intégré, comme on le trouve sur les écouteurs JBL plus chers.

Ce n’est pas tout. Pour les utilisateurs soucieux de leur budget, qui ne veulent pas abandonner certaines fonctions, il y a les nouveaux vrais écouteurs sans fil LIVE 300TWS de JBL. Ils offrent également une résistance à l’eau grâce à Certification IPX5 et un accès aux assistants virtuels tels que Google Assistant et Alexa d’Amazon.

Une autre caractéristique notable est le mode TalkThru de JBL, qui réduit automatiquement le volume pendant les conversations pour mieux entendre les personnes autour de vous. AmbientAware est une autre fonctionnalité qui permet aux écouteurs d’entendre divers bruits de fond lorsqu’ils sont activés. Il s’agit d’une fonction particulièrement utile lors de la pratique d’activités de plein air.

En termes de prix, JBL vend ses écouteurs TUNE 220TWS pour 99 € (disponibles en Noir, Blanc, Rose, Bleu à la Fnac). Les écouteurs LIVE 300TWS seront proposés à 149 € au printemps prochain.