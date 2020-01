Au CES 2020, Netatmo vient d’annoncer une nouvelle serrure de porte intelligente et des clés intelligentes, qui fonctionnent comme une clé conventionnelle.

Cela signifie que quiconque équipera sa maison de verrous de porte intelligents supplémentaires n’aura pas besoin de transporter les clés pour chacun d’eux, mais peut simplement avoir une clé intelligente codée qui peut fonctionner avec chaque serrure. Les utilisateurs peuvent également verrouiller et déverrouiller les portes en utilisant également une application pour smartphone.

Surtout, Netatmo affirme que son verrou n’est pas connecté à Internet, mais utilise le Bluetooth et le NFC pour fonctionner :

« Le Smart Door Lock fonctionne via Bluetooth, il n’est donc pas connecté à Internet. Au lieu de cela, il utilise la technologie de communication en champ proche (NFC) pour interagir avec les clés intelligentes, qui sont inviolables et impossibles à dupliquer. En cas de perte ou de vol des clés, l’accès à la maison est toujours sécurisé : les utilisateurs peuvent les désactiver en temps réel en un clic sur leur smartphone, sans avoir à changer entièrement la serrure de la porte. »

Chaque Smart Door Lock et Smart Keys promet une autonomie de deux ans et aucun abonnement n’est requis, les utilisateurs n’auront qu’à acheter le kit et à l’installer.

Netatmo a également inclus la prise en charge de HomeKit, ouvrant littéralement les portes de l’automatisation avancée, ainsi que de les faire apparaître dans l’application Apple Home.

« Le verrou de porte intelligent est compatible avec Apple HomeKit. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres scènes pour connecter leur Smart Door Lock à d’autres appareils intelligents de leur maison. Par exemple, lorsqu’ils ouvrent la porte d’entrée, ils peuvent décider que toutes les lumières de la maison s’allument. »

Pour le moment, il n’y a aucune information sur le prix et la disponibilité, mais la société a confirmé qu’ils seront également disponibles en Europe au second semestre.