Après les excellents retours du prédécesseur, le nouveau WitchSpring 4 arrive sur l’App Store, le quatrième chapitre de la saga Kiwi Walks se déroulant dans le monde magique d’Urphea.

L’histoire du nouveau chapitre, qui se déroule après la chasse fatale aux sorcières qui a ravagé la région dans le troisième chapitre, se concentrera sur la sorcière Moccamori qui a vaincu les humains pendant la guerre. Obsédée par la soif de pouvoir, la reine tentera d’éveiller le diable pour conquérir d’autres continents et ainsi élargir ses domaines.

Le jeu est essentiellement configuré comme un RPG Open World. Vous pouvez explorer toutes les zones de jeu pour compléter les différentes quêtes situées le long de votre chemin. Le système de combat a été complètement révisé avec de nouvelles solutions stylistiques et stratégiques. De plus, les ennemis auront désormais un moveets nettement plus large, afin d’augmenter le niveau de défi pour le joueur.

Le titre nécessite iOS 9 ou une version ultérieure et peut être installé sur iPhone, iPad et iPod Touch. Pour pouvoir le télécharger, il vous faudra débourser 5,49 €, un prix globalement juste en raison de l’immensité du travail proposé. Avez-vous joué aux chapitres précédents ? Dans le contraire, nous vous suggérons fortement de les télécharger.

WitchSpring 4 – 5,49 €