Apple a publié une nouvelle vidéo de la série Shot On iPhone Experiments, conçue pour montrer tout le potentiel de l’iPhone 11 Pro dans le secteur photographique et vidéo.

La nouvelle vidéo “Fire & Ice”, entièrement enregistrée avec iPhone 11 Pro par Donghoon Jun et James Thornton, a été publiée par Apple sur sa chaîne YouTube, montrant également le travail en coulisses pour la réalisation de cette vidéo.

La vidéo montre certaines des fonctionnalités du smartphone telles que le mode ralenti, la prise de vue 4K et plus encore. Elle met en évidence la puissance et la polyvalence de la caméra de l’iPhone 11 Pro.

Toutes les vidéos Shot On iPhone Experiments peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube officielle d’Apple.