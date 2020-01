L’adaptation de la série de livres The Witcher est récemment arrivée sur Netflix, devenant déjà l’un des plus grands succès de 2019. Mais apparemment, un personnage de la série crée des problèmes pour les utilisateurs d’Apple à cause de Siri.

L’un des personnages de la série The Witcher s’appelle Ciri, dont la prononciation est très similaire au nom de l’assistant vocal d’Apple. L’absence de différences dans la façon dont leurs noms sont prononcés a causé des “problèmes” aux utilisateurs d’Apple en regardant la série.

De nombreux utilisateurs sur Twitter se sont plaints que Siri est apparemment enclin à agir dès qu’il entend le nom de Ciri prononcé dans The Witcher. Cela rend la série un peu ennuyeuse, surtout si vous avez votre propre appareil à proximité, étant donné que le nom du co-protagoniste est prononcé dans pratiquement tous les épisodes. D’autres utilisateurs ont également déclaré que le simple fait de mentionner le personnage dans la conversation pouvait causer le problème.

Cependant, ce problème pourrait être évité, car selon un utilisateur de Reddit, il n’est que le résultat d’une erreur dans la prononciation du nom. Les complexités linguistiques de l’auteur du livre, le polonais Sapkowski, se perdent dans la traduction en parlant en anglais. Son nom doit commencer par “ts” ou “tz” et non par le son “s” utilisé pour l’assistant vocal d’Apple. Malheureusement, cette erreur linguistique est plus que courante, donc si vous n’avez pas encore vu The Witcher, nous vous conseillons de garder votre iPhone à distance.