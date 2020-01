À partir d’aujourd’hui, Apple vous permet de personnaliser le boîtier des AirPods et AirPods Pro non seulement avec du texte classique, mais aussi avec des emojis.

Lors de l’achat, cliquez simplement sur Ajouter une gravure et sur Emoji. À ce stade, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’emoji de votre choix. Vous verrez alors immédiatement le rendu sur le boîtier de charge des AirPods ou AirPods Pro. Alternativement, il y a toujours la possibilité d’insérer un texte.

Lors de la personnalisation, vous pouvez choisir d’ajouter au plus un emoji. Il n’est pas possible d’ajouter du texte et des emojis. Parmi les emojis disponibles figurent le cœur, l’étoile, le crâne, le chat, le baiser ou encore le pouce levé. Au total, il y a trente emojis disponibles.

Si cette personnalisation est plutôt sympa, elle reste encore assez limitée. Dommage que l’on ne puisse pas joindre du texte à un émoji. Peut-être que cela changera un jour ou l’autre, techniquement rien n’empêche Apple de le proposer.