LG a annoncé la nouvelle gamme 2020 de ses TV 8K qui sera officiellement présentée au CES de Las Vegas le 7 janvier. Tous les nouveaux modèles prendront en charge AirPlay 2 et HomeKit.

LG a annoncé huit nouvelles options allant de 65 pouces à 88 pouces, toutes avec l’intégration d’AirPlay 2 et de HomeKit. La gamme LG comprend des téléviseurs OLED haut de gamme 88 “et 77” 8K Signature. Il existe également six modèles NanoCell, dont les 75/65 Nano99, 75/65 Nano97 et 75/65 Nano95. LG affirme que tous ces téléviseurs répondent à la définition 8K Ultra HD définie par la Consumer Technology Association.

Les téléviseurs LG 2020 peuvent lire du contenu natif 8K à partir d’entrées numériques HDMI et USB, y compris des codecs tels que HEVC, VP9 et AV1. Il est également possible de diffuser du contenu 8K à 60 images par seconde. LG a également lancé le nouveau processeur AI Alpha 9 Gen 3, qui permet une conversion ascendante 8K :

« Tirant parti de la technologie d’apprentissage en profondeur, la gamme 2020 offre des images et une qualité sonore optimisées pour tous les types de contenu grâce à la conversion ascendante basée sur l’IA 8K. Basée sur un réseau intelligent d’apprentissage en profondeur, l’upscaling AI 8K fournit des images 8K vives et précises en analysant le contenu et en appliquant une réduction de bruit Quad Step et un amplificateur de netteté basé sur la fréquence pour augmenter le contenu basse résolution à la perfection 8K. »

Avec la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit, les nouvelles TV 8K LG peuvent être contrôlés via l’application Maison sur iPhone, iPad ou Mac. Nous pouvons donc demander à Siri ou utiliser les commandes de l’application pour allumer et éteindre le téléviseur, changer les entrées et automatiser d’autres fonctions. Avec la prise en charge de l’automatisation, les appareils AirPlay 2 peuvent être configurés pour faire différentes choses comme jouer de la musique lorsque vous rentrez chez vous ou l’arrêter lorsque vous sortez.

Les prix et la date de lancement seront annoncés dans les prochains jours.