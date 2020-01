Certains des nouveaux iPhone 2020 seront très probablement équipés d’écrans tactiles plus minces et avec une meilleure efficacité énergétique.

Les nouveaux écrans devraient être fournis par LG, qui a investi massivement ces derniers mois pour améliorer les installations de production dédiées aux panneaux OLED. Dans quelques semaines, ces usines devraient être en mesure de produire les nouveaux écrans LPTO.

Selon plusieurs sources, ces dalles seraient produites pour certains des nouveaux iPhone 2020. De cette façon, les smartphones Apple auront un écran plus fin (les circuits tactiles seront intégrés directement sur le panneau OLED, sans aucune séparation) et, surtout, plus économe en énergie.

Il est probable que ces écrans seront montés sur trois des quatre iPhone OLED attendus fin septembre, avec le modèle 6,1 pouces qui continuerait à utiliser des panneaux traditionnels.

La technologie LTPO, ou oxyde polycristallin à basse température, a une structure d’oxyde TFT qui utilise jusqu’à 15% d’énergie en moins que le LTPS, ou le polysilicium à basse température, la technologie actuellement utilisée par Apple. L’Apple Watch Series 4 et Series 5 disposent déjà d’écrans LTPO.

Il n’est pas clair si des écrans plus minces entraîneront des iPhone plus minces cette année. En particulier, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max sont en fait légèrement plus épais et plus lourds que les iPhone XS et iPhone XS Max. Sans oublier qu’Apple a également intégré des batteries plus grandes dans ses derniers appareils.