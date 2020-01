Le streaming a complètement changé le monde de l’industrie de la musique, c’est un fait, étant donné le succès croissant de plates-formes telles que Spotify et Apple Music. Aujourd’hui, ils représentent la majorité des revenus de l’ensemble du secteur.

La Recording Industry Association of America a révélé quelques statistiques qui mettent en évidence le grand changement dans l’industrie au cours des 10 dernières années. Aujourd’hui, le streaming représente 80% du marché américain de la musique, contre 7% en 2010. Les abonnements au streaming sont passés de 1,5 million il y a 10 ans à 61 millions au premier semestre 2019. Un nombre qui devrait évidemment continuer à croître.

Spotify est arrivé aux États-Unis en 2011 et Apple Music a fait ses débuts en 2014, mais il existe de nombreuses autres options de streaming, notamment Tidal, Pandora, YouTube Music et Amazon Prime Music. Le succès de ces services est également lié à celui des smartphones : aujourd’hui, 81% des Américains possèdent un smartphone, contre 35% en 2010. De toute évidence, il est beaucoup plus facile d’utiliser un service de musique en streaming sur le téléphone mobile, plutôt que d’avoir à acheter des albums numériques ou à télécharger des MP3 sur l’appareil. L’adoption du smartphone a donc joué un rôle clé dans le succès du streaming musical.

En 2010, les ventes physiques de CD et d’autres supports musicaux ont représenté 52% du marché américain, tandis que les ventes numériques ont atteint 38%. Aujourd’hui, les deux sont réduits à 9%. Si, d’une part, les gens n’achètent plus de CD, d’autre part, le vinyle est revenu à la mode, qui ne cesse de croître depuis 2010. Les ventes de ce support sont passées de 50 millions de dollars en 2009 à près de 450 millions en 2018.

Enfin, la Recording Industry Association of America rapporte que Taylor Swift, Adele et Drake ont sorti huit des dix albums les plus vendus et les plus écoutés de la décennie.