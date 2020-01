Les documents de la Securities and Exchange Commission montrent que le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait don de plus de 6 000 actions AAPL à un organisme de bienfaisance non identifié.

Ces actions, basées sur le cours de clôture au jour du don, atteignent une valeur de près de 2 millions de dollars.

Selon le document de la SEC, Cook a fait don de 6 880 actions AAPL à une œuvre caritative le 27 décembre. Si, ce jour-là, la valeur de ces actions était d’environ 1,99 million de dollars, elles valent déjà aujourd’hui 2,06 millions puisque le titre Apple a atteint 300 dollars.

Les chefs d’entreprise ne sont pas tenus de déclarer publiquement le destinataire de leurs dons caritatifs, mais doivent uniquement communiquer l’acte de transfert. Pour cette raison, nous ne connaissons pas l’organisme de bienfaisance qui a reçu le don de Tim Cook. Dans le passé, le PDG d’Apple a fait plusieurs dons à différents types d’entités, principalement liés à des campagnes pour l’égalité des LGBT et la lutte contre le sida.

Tim Cook contrôle 847 969 actions AAPL, pour une valeur proche de 260 millions de dollars. Dans une interview de 2015, Cook a déclaré qu’il devait distribuer sa richesse dans diverses œuvres caritatives.