Le jour Noël semble avoir été une journée importante pour l’App Store, puisque les consommateurs ont dépensé 193 millions de dollars. Selon les données de Sensor Tower, il s’agit d’une augmentation d’environ 16% par rapport à 2018.

« Au total, les consommateurs du monde entier ont dépensé 277 millions de dollars sur Google Play Store et l’App Store ce Noël, soit une augmentation de 11,3% d’une année sur l’autre. L’App Store a représenté la majorité de ces dépenses à 70%, et a largement dépassé la croissance de 2,7% du Google Play Store. »

La catégorie jeux a été celle qui a générée le plus de revenus, environ 210 millions de dollars. Cela représente 76% des revenus dans les deux magasins, soit une augmentation d’environ 8% en glissement annuel. Rien que PUBG Mobile à lui-seul a vu ses revenus atteindre les 8,5 millions de dollars le jour de Noël, une hausse de 431% par rapport à sa recette de 1,6 million à Noël 2018.

Parmi les applications de divertissement, c’est à Disney+ que revient la majeur partie des dépenses non liées aux jeux. Tinder est quant à elle, la meilleure application non-jeu, qui a enregistré le meilleur revenu brut à Noël avec 2,1 millions de dollars.

Aux États-Unis uniquement, les dépenses dans l’App Store et le Play Store ont augmenté d’une année à l’autre, mais à un rythme légèrement inférieur :

« Par rapport à la croissance de 11,3% en glissement annuel enregistrée par les magasins dans une perspective mondiale, les consommateurs aux États-Unis ont dépensé 4,8% de plus en applications à Noël 2019 par rapport à il y a un an. Les dépenses ont dépassé 80 millions de dollars sur les deux plateformes, contre environ 76 millions de dollars à Noël 2018. »

Le jour de Noël est toujours un grand jour pour l’App Store grâce aux consommateurs qui reçoivent de nouveaux appareils et des cartes-cadeaux. Néanmoins, Sensor Tower estime que ces données restent légèrement plus faibles par rapport aux données historiques d’Apple. Au cours des fêtes de 2018, Apple avait déclaré que les dépenses de l’App Store avaient dépassé 1,22 milliard de dollars entre la veille de Noël et la Saint-Sylvestre.

Pour l’heure, Apple n’a pas encore annoncé les dépenses de l’App Store pour la saison des fêtes de 2019.