Dell Mobile Connect permet aux utilisateurs de connecter leur smartphone au PC. Il prend en charge la synchronisation des messages texte, les appels téléphoniques, la mise en miroir du téléphone et le transfert de fichiers sans fil.

Actuellement, la mise en miroir d’écran et les transferts de fichiers sans fil ne sont disponibles que pour les appareils Android, mais la prise en charge d’iOS s’accompagnera également d’une nouvelle mise à jour. Dell a annoncé aujourd’hui que Dell Mobile Connect sera en mesure de refléter les écrans d’iPhone et de transférer des fichiers entre des appareils iOS et des PC après une mise à jour prévue au printemps prochain.

iOS est notoirement « plus fermé » qu’Android, il est donc plus difficile pour les développeurs d’introduire des fonctionnalités telles que la mise en miroir d’écran. L’arrivée de cette fonctionnalité ouvre de nouvelles façons de rester connecté pour les personnes qui utilisent un iPhone et un PC Windows.

Dell dit que plus d’un million de personnes ont envoyé ou reçu 150 millions de SMS ou d’appels téléphoniques en utilisant cette application et avec l’arrivée du support iOS, l’utilisation de l’application pourrait augmenter de façon exponentielle.

Dell Mobile Connect est disponible gratuitement sur les appareils Dell achetés après 2018 sur les lignes PC XPS, Inspiron, Vostro et Alienware.