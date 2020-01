Dans son livre Trailblazer, le fondateur et PDG de Salesforce, Marc Benioff, a parlé de sa relation avec Steve Jobs et de la manière dont il a décidé de donner le domaine AppStore.com à son mentor.

Saleforce a été lancé en tant que service cloud d’entreprise en 1999, mais ce n’est qu’en 2006 qu’il a franchi une nouvelle étape en devenant la première entreprise SaaS à déployer des services connexes dans une seule boutique en ligne. L’idée de créer une sorte d’App Store est née après une rencontre avec Steve Jobs en 2003.

Mark Benioff, avec les deux autres co-fondateurs de Saleforce, s’est rendu à Cupertino pour rencontrer Jobs. Lors de cette réunion, le PDG d’Apple a donné quelques conseils sur la façon de faire croître leur entreprise : pour vraiment se développer à des niveaux élevés, Saleforce aurait dû développer un écosystème de logiciels cloud. Bien que cette phrase puisse sembler évidente aujourd’hui, en 2003, c’était quelque chose de totalement nouveau.

Comme expliqué dans son livre, Benioff a demandé à Jobs de clarifier ce qu’il entendait par écosystème logiciel, mais il a répondu que la façon dont Saleforce implémenterait cette idée ne dépendait que d’eux. Malgré cette contribution, il a fallu un certain temps avant que quelque chose comme ça ne soit créé. Benioff a écrit que l’idée de créer une boutique d’applications est venue soudainement, alors qu’il dînait dans un restaurant :

« Un soir à San Francisco pour le dîner, j’ai été frappé par une idée irrésistiblement simple. C’était en 2006 et j’ai tout écrit sur une serviette. Et si un développeur de n’importe où dans le monde pouvait créer ses propres applications pour la plate-forme Saleforce ? Et si nous proposions de stocker ces applications dans un répertoire en ligne qui permettrait à n’importe quel utilisateur de les télécharger ? »

Cette idée, qui est née de la contribution initiale donnée trois ans plus tôt par Steve Jobs, a été réalisée. Le lendemain, Benioff a dit à ses avocats d’enregistrer le domaine AppStore.com, car il aimait particulièrement ce nom.

Mais lorsque Benioff a parlé de cet AppStore avec certains clients, beaucoup ont dit que l’idée était intéressante mais que le nom ne l’était pas vraiment. À ce stade, Benioff lui-même a décidé de mettre le nom de l’AppStore à l’écart et de le remplacer par l’AppExchange actuel. Le service a été officiellement lancé sous ce nom en 2006, suivi en 2007 par Force.com, la plateforme de développement qui permettait aux développeurs de créer et de distribuer des applications sur AppExhange.

Entre-temps, le domaine AppStore.com était resté inactif jusqu’en 2008, lorsque Benioff était à nouveau invité à Cupertino pour la présentation du nouvel iPhone. “Au point culminant”, écrit le fondateur de Saleforce, “Jobs a dit cinq mots qui m’ont presque effrayé: je vous donne l’App Store.”

Benioff dit que lui et ses dirigeants étaient à bout de souffle lorsqu’ils ont entendu le nom choisi par Steve Jobs. En fait, les deux sociétés avaient choisi le même nom pour leur plate-forme de distribution d’applications. Depuis que Saleforce avait mis ce nom de côté, Benioff est allé dans les coulisses du discours d’ouverture, a expliqué la situation à Steve Jobs et a ensuite donné le domaine au mentor.

En fin de compte, l’idée d’un domaine Web n’était même pas aussi fondamentale pour Apple, car l’App Store était intégré sur iOS et il n’y avait pas de version Web pour pouvoir télécharger les applications. Aujourd’hui, AppStore.com se concentre sur l’iTunes Store et ouvre l’application Musique sur Mac.

Cependant, l’histoire racontée par Benioff est une histoire curieuse, qui montre clairement comment des idées peuvent naître d’une conversation qui ont un impact profond sur le monde de la technologie.