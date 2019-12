Le photographe Amos Chapple s’est rendu dans la ville russe de Mourmansk pour capturer quarante jours d’obscurité avec le mode nuit de l’iPhone 11. Et le moins qu’on puisse dire est que les photos sont tout simplement magnifiques.

Chapple a raconté cette histoire dans un essai photo sur PetaPixel. Pour son dernier essai photographique “Quarante jours d’obscurité”, il a acheté le nouvel iPhone 11 Pro et s’est rendu à Mourmansk en Russie, la plus grande ville du cercle arctique, où le soleil ne se lève jamais de décembre à janvier. Avec la caméra de l’iPhone et son “mode nuit”, il a tourné pendant quarante jours.

Chapple était enthousiasmé par les résultats obtenus avec le nouvel iPhone 11 Pro, ce qui lui donnait un niveau de liberté sans précédent. Il sortait 12 heures par jour pour shooter sans avoir de carte SD, pas de batterie à charger, pas de sac plein d’objectifs.

Chapple s’est finalement concentré sur le mode nuit du nouvel iPhone, affirmant que cela semble presque de la sorcellerie : pas de plans saccadés et pas de photos floues. Il poursuit en disant que le plus étrange est que chaque fois qu’il y a eu un mouvement dans le cadre, comme une personne qui marche ou simplement de la neige, la caméra s’est en quelque sorte arrêtée, ou a légèrement brouillé ce mouvement. Le seul inconvénient constaté par le photographe est l’impossibilité d’activer manuellement le mode nuit à la convenance de l’utilisateur.

Voici quelques exemples de photos prises au cours de ces quarante jours :