Tous ceux qui avaient l’intention d’activer Facebook Messenger sans être inscrits sur Facebook ne pourront plus le faire. Encore jusqu’à hier, il était possible d’activer un compte Messenger également via votre numéro de téléphone.

Tout cela n’est plus possible et maintenant la seule façon de créer un nouveau compte Messenger est de s’enregistrer d’abord sur Facebook : « Si vous ne connaissez pas Messenger, vous remarquerez que vous avez maintenant besoin d’un compte Facebook pour discuter avec des amis. Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà via Facebook et nous voulons simplifier le processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, vous n’avez rien à faire. »

Le changement pourrait anticiper la prochaine unification des différentes applications de messagerie appartenant au réseau social, notamment WhatsApp, Instagram et Messenger.