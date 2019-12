La performance des actions AAPL en 2019 est la meilleure depuis 2009 en termes de croissance, avec un gain de plus de 80% par rapport à la valeur de l’an dernier.

En 2018, Apple a battu le record du mille milliards de dollars pour la première fois, avant de retomber en dessous de ce seuil historique. En 2019, cependant, la valeur de l’entreprise a encore augmenté et atteint une valeur de 1300 milliards de dollars grâce à des performances record qui n’avaient pas été vues depuis 10 ans.

En effet, la valeur des actions Apple a augmenté de plus de 80% sur un an, atteignant de nouveaux records. Tout cela est dû non seulement aux excellentes ventes de l’iPhone 11, mais aussi aux performances supérieures de l’Apple Watch, des AirPods et des services. Ce n’est qu’en 2009, lorsque les actions AAPL ont enregistré +150% sur un an, que la société a fait mieux.

Tout cela est lié à un optimisme généralisé pour 2020, quand Apple lancera pour la première fois un iPhone doté de la 5G.