Bien que les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se soient un peu calmées, Luxshare Precision et Goertek, deux fournisseurs chinois d’Apple, cherchent à installer de nouvelles usines au Vietnam.

Luxshare Precision et Goertek, en charge de la fabrication d’un certain nombre d’accessoires et de composants pour iPhone et AirPods, seraient en effet en pourparlers avec des banques sur l’emprunt de plusieurs millions de dollars. Leur objectif est tout simplement de délocaliser leurs opérations chinoises vers le Vietnam.

Les deux fournisseurs préfèrent effectivement avoir un plan de secours, dans la mesure où la récente entente entre la Chine et les États-Unis reste encore fragile.

Le Vietnam semble donc une bonne alternative pour ces deux fournisseurs d’Apple. D’autres fournisseurs pourraient d’ailleurs suivent le mouvement.