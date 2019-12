Du 24 au 29 décembre, Apple a décidé d’offrir une série de surprises sur l’App Store à tous ses utilisateurs. Les surprises du jour concernent le jeu Trivia Crack 2 et l’application Papumba.

Trivia Crack 2 [Lien App Store – Gratuit] est le joli titre qui vous permet de défier amis et joueurs en ligne dans un quiz qui vous impliquera avec de nombreuses questions réparties en 6 catégories différentes : art, science, histoire, divertissement, sports et géographie.

La surprise d’aujourd’hui vous permet d’acheter les forfaits Expert, Maestro et Erudito avec une remise significative de 70%. C’est une belle réduction de prix qui vous permettra de passer des vacances en vous amusant avec vos enfants.

Papumba [Lien App Store – Gratuit] est une application pour les plus petits qui propose plus de 500 activités éducatives et ludiques. Il y a des jeux de mémoire, des jeux d’association, des activités musicales et bien plus encore.

Grâce à ces surprises de l’App Store, vous pouvez acheter un abonnement de trois mois seulement aujourd’hui, au tiers du prix habituel.

Comme toujours, nous vous rappelons que les offres listées ci-dessus ne seront disponibles qu’aujourd’hui.