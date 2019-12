Selon Counterpoint Research, l’iPhone XR était également le smartphone le plus vendu au troisième trimestre de 2019. Cela signifie qu’il a été jusqu’à présent le modèle le plus vendu chaque trimestre de cette année.

Ce modèle a été lancé au milieu du quatrième trimestre 2018 et, à l’exception de ce trimestre, il a toujours été le plus vendu et continue de dépasser en termes de ventes, le dernier iPhone 11, son successeur, qui figure toujours parmi les 10 plus vendu au troisième trimestre 2019.

Parmi les 10 smartphones les plus vendus, nous trouvons deux modèles d’iPhone, trois modèles Samsung bas de gamme et un mélange de marques chinoises :

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi 7A

Huawei P30

Après l’iPhone XR, on retrouve deux modèles Samsung, un excellent résultat pour la société sud-coréenne. Grâce à la baisse de prix, les modèles milieu de gamme Galaxy A ont envahi les modèles bas de gamme. Samsung a ainsi pu s’accaparer des parts de marché qui étaient auparavant entre les mains du duo Huawei / Honor.

Le seul smartphone Xiaomi sur la liste, étonnamment, est le Xiaomi Redmi 7A. Il s’agit d’un modèle bas de gamme très bon marché qui s’est vendu beaucoup en Inde, à tel point que la moitié des ventes mondiales de smartphones ont été enregistrées dans ce pays.