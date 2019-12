Depuis hier et jusqu’au 29 décembre, Apple a décidé d’offrir une série de surprises sur l’App Store à tous les utilisateurs. Les deux nouvelles surprises d’aujourd’hui concernent le jeu Clash Royale et l’application Smule.

Clash Royale [Lien App Store – Gratuit] est le célèbre jeu multijoueur en temps réel de Supercell. Le but est de renverser les rois et les princesses ennemis pour vaincre les adversaires et gagner des trophées, des couronnes et obtenir la gloire dans l’arène.

Aujourd’hui, le prix des packages comprenant des gemmes, de l’or et des troncs a été revu à la baisse. Le coût est réduit au quart de la valeur d’origine, un rabais substantiel pour tous les joueurs qui souhaitent acheter l’un des packs.

Smule [Lien App Store – Gratuit] est une application qui vous permet de chanter et de faire de la musique avec des amis et des fans du monde entier, en créant un karaoké solo ou pour de jolis duos. Aujourd’hui, il est possible d’obtenir une réduction de 50% sur le coût de l’abonnement et sur tous les cadeaux que vous souhaitez offrir aux membres de la communauté Smule.

Comme mentionné ci-dessus, nous vous rappelons que ces offres ne sont disponibles qu’aujourd’hui.