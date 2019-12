Comme prévu, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 décembre, Apple proposera une série de surprises sur l’App Store. Celles d’aujourd’hui concernent le jeu Looney Tunes Monde en Pagaille et l’application Canva.

Dans Looney Tunes Monde en Pagaille [lien App Store – Gratuit], vous devrez former une équipe gagnante avec les personnages les plus connus tels que Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin the Martian, Tweety Bird, Taz, Road Runner, Wile E. Coyote et bien d’autres autres. Ainsi, une série de batailles folles va commencer dans le monde animé de Looney Tunes. Il s’agit donc d’un jeu de stratégie particulier. De plus, en affrontant des ennemis emblématiques tels que E. Coyote VS Roadrunner ou Bugs Bunny VS Elmer Fudd, vous recevrez des bonus supplémentaires.

La surprise d’aujourd’hui vous permet d’acheter le pack Holiday Biosteria, contenant 200 gemmes et un billet en or, avec une remise de 60%.

Canva [lien App Store – Gratuit] fournit les différents outils nécessaires pour créer du contenu à publier sur les réseaux sociaux, mais aussi des cartes de voeux, des CV et bien plus encore. Il existe de nombreux modèles prêts à l’emploi et, surtout, une série d’outils vraiment simples à utiliser.

La surprise d’aujourd’hui propose un abonnement de trois mois pour le prix d’un (11,99 €).

D’autres réductions sont disponibles dans Minecraft, Homescapes, Clash of Clans, Cooking Diary, Candy Crush Saga et Saint Seiya Awakening.

Rappelons que ces offres ne sont actives qu’aujourd’hui, d’autres arriveront demain.