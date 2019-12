Dans une note de recherche, Michael Olson, analyste de Piper Jaffray, cite une enquête sur l’intérêt des consommateurs pour l’iPhone 5G.

En regardant vers l’avenir, Olson voit une “tempête parfaite” avec l’iPhone 5G qui devrait au moins atteindre les volumes de ventes estimés. Pour les ventes d’Apple Watch, AirPods et AirPods Pro, elles dépassent les attentes.

Olson a interrogé les propriétaires d’iPhone et leur a demandé s’ils passeraient à l’iPhone 5G, même si cela coûte environ 1200 $. L’intérêt a augmenté depuis l’enquête de juin, dans laquelle 18% des répondants ont déclaré vouloir acheter le futur iPhone 5G.

Cette enquête auprès de plus de 1 000 propriétaires d’iPhone aux États-Unis montre que 23% sont intéressés par l’iPhone 5G à un coût d’environ 1 200 $. Ce pourcentage reste inchangé par rapport à l’enquête du 19 septembre, mais en hausse de 18% aux États-Unis. sur celle du 19 juin.

Le dernier cycle “majeur” de l’iPhone, selon Olson, a été avec l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Ce dernier a généré 52% des revenus de l’iPhone sur une base annuelle et une croissance de 37% en unités en 2015. Olson ne s’attend pas à une telle poussée, mais Piper Jaffray modélise une croissance annuelle des revenus de 3% pour l’iPhone au cours de l’exercice 2021, qui démarre pour Apple immédiatement après le cycle de sortie principal de l’iPhone en octobre 2020.

En raison de cette demande, Olson a relevé l’objectif de prix de l’action AAPL de Piper Jaffray de 290 $ à 305 $, sur la base d’un nouveau multiple de 20 fois le bénéfice par année civile 2021 estimé par action à 15,25 $. Il s’agit d’une augmentation par rapport au multiple de x19 précédemment utilisé par l’analyste. Il voit en effet « une confiance croissante dans la combinaison du potentiel de résultats à court terme et une anticipation croissante pour le prochain cycle de l’iPhone 5G ».