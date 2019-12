L’application de messagerie ToTok, largement utilisée au Moyen-Orient, a été supprimée de l’App Store après la découverte d’un outil interne qui espionnait les utilisateurs.

ToTok est l’une des applications de messagerie de type WhatsApp les plus populaires aux Émirats arabes unis, utilisée par des millions d’utilisateurs pour rester en contact. Cependant, certains responsables américains ont récemment découvert que l’application embarquait un outil capable d’espionner les utilisateurs.

En particulier, l’application a été utilisée par le gouvernement des Émirats arabes unis pour espionner ses citoyens. À l’aide d’un outil interne, le gouvernement a pu accéder à diverses données telles que les conversations textuelles dans ToTok, l’emplacement de l’utilisateur et l’enregistrement de tout son et audio transmis par l’appareil.

Le succès de ToTok était dû au fait qu’il s’agissait de l’une des rares applications de messagerie pouvant être installées par des utilisateurs aux Émirats arabes unis, compte tenu de la censure du gouvernement. Tout bien pesé, nous comprenons également aujourd’hui la raison de cette apparente liberté. De plus, l’application a remporté un certain succès en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord au cours des derniers mois. En effet, Huawei avait commencé à promouvoir ToTok dans certaines publicités.

Après la découverte de cet outil interne capable d’espionner les utilisateurs, Apple et Google ont supprimé l’application de leurs magasins. Les utilisateurs qui ont précédemment téléchargé ToTok pourront toujours utiliser l’application, à leurs propres risques