Battle Prime rejoint la liste des meilleurs jeux de tirs multijoueurs en ligne sur l’App Store qui propose déjà l’excellent Call Od Duty: Mobile.

Battle Prime, contrairement à son rival Activision, est un jeu de tir à la troisième personne avec une vue derrière notre personnage. Il offre également des graphismes très riches et absolument dignes d’une console de jeu. C’est un autre signal des grandes possibilités graphiques offertes par les appareils Apple.

Choisissez votre Prime, chacun avec des compétences uniques, et améliorez votre système de combat préféré grâce aux compétences de chaque personnage individuel, ce qui le rend idéal pour certains types de stratégies au sein de votre équipe pour gagner des affrontements 6vs6 épiques. De toute évidence, gagner un jeu en ligne apportera au joueur divers avantages tels que des récompenses telles que de nouveaux Prime, des armes et des kits de toutes sortes pour avoir de plus en plus peur au combat.

Le titre est disponible gratuitement sur l’App Store. Un abonnement mensuel vous donnera accès à du contenu supplémentaire, des coûts de mise à niveau réduits et des ressources supplémentaires. Battle Prime est disponible pour tous les iPhone et iPad exécutant iOS 10 ou version ultérieure.