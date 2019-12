Le blog japonais de macotakara a récemment publié ce qui semble être le première maquette de l’iPhone 12 Pro Max.

La maquette montre un smartphone qui ne fonctionne évidemment pas, mais cela nous donne un premier aperçu de la conception et des dimensions globales. La maquette provient d’Alibaba et est réalisée par impression 3D. Elle est supposée représenter l’iPhone 12 Pro Max de 6,5 pouces, et pour cette raison, elle a été comparée à l’iPhone 11 Pro Max actuel.

Cependant, la taille d’écran du prochain iPhone dans la version Max devrait être de 6,7 pouces, selon les rumeurs. Il est donc probable que ce que nous voyons aujourd’hui soit l’une des toutes premières maquettes.

Quant aux dimensions, le modèle en question mesure 159 x 78 x 7,1 mm, contre 158 x 77,8 x 8,1 mm de l’iPhone 11 Pro Max.

Dans cette maquette est également confirmée la rumeur selon laquelle Apple modifierait le cadre, le rendant plus plat, comme sur l’iPad Pro. Tout comme le dernier iPad Pro, Apple pourrait abandonner le verre 2.5D au profit d’un verre plat. De plus, il semble que le bouton vibreur et les boutons de volume seront positionnés dans une position légèrement différente de l’actuelle.

Enfin, il semble y avoir un connecteur mystérieux sur le côté gauche de la maquette, qui a une forme similaire au connecteur magnétique de l’iPad Pro. Cela suggère que le prochain iPhone pourrait avoir comme accessoire un nouveau Apple Pencil plus fin et plus petit, à la manière sur la gamme Galaxy Note de Samsung.

Voici la vidéo de la maquette :