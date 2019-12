En attendant le film Jumanji: The Next Level, le nouveau runner Jumanji: Epic Run dédié au film avec Dwayne Jonhson arrive sur l’App Store.

Le nouveau titre développé par Crazy Labs se présente essentiellement comme un coureur qui nous ramène au monde bizarre de Jumanji, un monde à nouveau en danger. Le joyau du faucon a été volé et il vous appartiendra maintenant de le récupérer. Cependant, la tâche ne sera pas la plus simple. Pour trouver le précieux artefact, vous devrez échapper à des animaux dangereux, escalader des montagnes, éviter les avalanches, plonger dans des cascades mortelles et de nombreuses autres actions héroïques qui ne sont pas pour les petits joueurs.

La nouvelle aventure dédiée au monde de Jumanji vous emmènera dans de nombreux endroits fantastiques dans le rôle des quatre protagonistes du film ou du Dr Bravestone, Franklin “Topo” Finbar, Ruby Roundhouse et le professeur Oberon. Chacun des personnages aura également des compétences uniques, qui seront d’une importance vitale pour survivre dans un monde décidément difficile.

Jumanji: Epic Run est déjà disponible gratuitement sur l’App Store, avec les achats intégrés habituels qui accéléreront la progression dans le jeu. Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch et nécessite iOS 10 ou une version ultérieure.