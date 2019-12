Dans une note interne distribuée aux fournisseurs de services agréés Apple cette semaine, la société continue d’autoriser les réparations d’écran gratuites pour les modèles MacBook et MacBook Pro éligibles avec des problèmes de revêtement anti-reflets jusqu’à quatre ans après la date d’achat d’origine du portable.

Voici la liste des modèles qui restent éligibles au programme de réparation :

MacBook Pro (13 pouces, début 2015)

MacBook Pro (15 pouces, mi-2015)

MacBook Pro (13 pouces, 2016)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Pro (13 pouces, 2017)

MacBook Pro (15 pouces, 2017)

MacBook (12 pouces, début 2015)

MacBook (12 pouces, début 2016)

MacBook (12 pouces, début 2017)

Apple n’a ajouté aucun modèle de MacBook Pro ou MacBook Air sorti en 2018 ou ultérieurement à la liste d’admissibilité pour le moment.

Dans sa note de service, obtenue par MacRumors, Apple ajoute que les modèles MacBook Pro sortis en 2014 et précédemment ne sont plus éligibles au programme. La plupart de ces unités devraient être bien au-delà de la fenêtre de couverture de quatre ans du programme de réparation, mais peut-être que certaines unités ont été vendues par des revendeurs à une date ultérieure et étaient encore éligibles jusqu’à présent.

Apple a lancé ce programme de réparation en octobre 2015, après que certains utilisateurs de MacBook et MacBook Pro aient rencontré des problèmes avec le revêtement anti-reflet sur les écrans Retina. Apple n’a jamais publié le programme de réparation sur son site Web, optant plutôt pour gérer le problème plus silencieusement.

Au fil des ans, il y a eu une pétition en ligne avec près de 5 000 signatures, un groupe Facebook avec plus de 17 000 membres et des plaintes dans les communautés d’assistance Apple et Reddit. Un site Web appelé “Staingate” a également été créé pour partager des photos des MacBooks concernés.

Le Guide des services internes d’Apple pour ce problème continue de stipuler que les clients qui ont déjà engagé des frais hors garantie liés à ce problème peuvent bénéficier d’un remboursement, qui peut être initié en contactant l’assistance Apple.

Les clients intéressés peuvent prendre rendez-vous dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple sur le site Web d’assistance Apple en sélectionnant Mac → Ordinateur portable Mac → Problèmes matériels → Afficher le problème.