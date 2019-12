Gameloft a annoncé l’arrivée dans Disney Magic Kingdoms de nouveaux personnages et de nouveaux lieux thématiques Star Wars. Grâce à un nouvel événement à durée limitée pour célébrer la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Il s’agit de la plus grande mise à jour jamais réalisée pour le jeu, avec l’introduction d’une nouvelle zone pour le parc et certains des personnages les plus importants de la dernière trilogie Star Wars.

Avec cette mise à jour, les joueurs pourront accueillir C3PO et R2-D2 dans leur parc, auprès des attractions, des stands et des décorations de la nouvelle zone thématique Star Wars, inspirée par les célèbres lieux des films comme Hoth, Endor, Jakku et d’autres. Les joueurs pourront ensuite ajouter des attractions telles que le X-Wing Simulator ou le Resistance Speeder et ouvrir des boutiques où les visiteurs peuvent acheter de nouveaux articles à thème, comme le Laser Sword Stand ou le Blue Milk Stand.

De plus, du 19 décembre 2019 au 14 janvier 2020, l’événement Star Wars à durée limitée aura lieu, permettant aux joueurs d’ajouter sept autres personnages au parc : Rey, Poe, Finn, BB-8, General Hux, Stormtrooper du Premier Ordre et Kylo Ren. Pendant l’événement, les joueurs devront accomplir des missions pour aider la Résistance à vaincre Kylo Ren et le Premier Ordre.

Disney Magic Kingdoms est disponible gratuitement sur l’App Store.