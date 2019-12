Selon un nouveau rapport, Siri est aujourd’hui l’assistant virtuel le plus répandu au monde, même si Alexa et Google Assistant restent dans la course.

Grâce aux appareils Echo d’Amazon, Alexa est sans aucun doute l’assistant le plus agréable et le plus polyvalent. Une conversation avec Alexa est en effet plus satisfaisante en termes d’interaction et d’exécution de requêtes. Malgré tout, c’est à Siri que revient la palme de “l’assistant le plus répandu au monde”.

Selon Futuresource Consulting, Siri domine le marché avec 35% en termes de diffusion, tandis que Google Assistant et Alexa d’Amazon doivent se contenter respectivement de 9% et 4%.

Il faut dire qu’Apple a inondé le monde entier avec ses appareils dont la majorité est équipée de Siri. N’oublions pas que l’assistant à fait ses premiers pas avec l’iPhone 4S en octobre 2011. S’en est suivi plein d’autres iPhone, puis le Mac, l’iPad, l’Apple Watch, le HomePod et les AirPods…même si le le haut-parleur Apple s’est moins bien vendu que d’autres haut-parleurs intelligents comme la gamme Echo d’Amazon.

Mais la plus grande surprise vient de Microsoft avec l’assistant Cortana qui atteint 22% grâce à l’énorme diffusion des PC sous Windows 10.

Pour être complet, ce n’est qu’en 2019 qu’il semble avoir été vendu environ 1,1 milliard d’appareils avec un assistant virtuel disponible. Les estimations parlent de 2,5 milliards d’ici 2023.

Le seul détail que le rapport ne prend pas en compte est lié à l’utilisation de ces assistants dans la vie quotidienne. Alexa et Google Assistant, par exemple, pourraient être exploités beaucoup plus que Siri, au moins à la maison, grâce aux haut-parleurs intelligents.

Concrètement, le marché se veut encore très intéressant et plein de potentiel. Nul doute qu’il peut se développer encore plus largement dans un futur proche. Nous espérons voir bientôt d’autres améliorations pour tous les assistants virtuels sur le marché.