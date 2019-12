Instagram a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour les Stories, qui permettra aux utilisateurs de publier des stories individuelles avec un collage de deux photos ou plus.

En utilisant l’option “Mise en page”, les utilisateurs peuvent ensuite insérer plusieurs photos dans une seule storie. La fonction porte le même nom que l’application distincte où le réseau permet de créer des publications avec plusieurs photos en une.

Les utilisateurs peuvent désormais créer des stories avec jusqu’à six photos différentes. Bien que la nouvelle fonction puisse sembler sans importance, de nombreux utilisateurs s’appuient sur des applications tierces pour créer des images similaires. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’onglet Stories sur Insta et recherchez “Mise en page” pour commencer à combiner les photos.

Instagram se concentre de plus en plus sur les stories, qui est maintenant la section la plus utilisée de l’application. La nouvelle fonction de mise en page sera disponible à partir d’aujourd’hui, mais il peut s’écouler quelques jours avant d’être disponible sur tous les comptes.