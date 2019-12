Mario Kart Tour est prêt à accompagner les utilisateurs pendant la période de Noël avec un grand événement d’hiver appelé “Holiday Tour”.

Cet événement est disponible depuis un certain temps mais une nouvelle bande-annonce est sortie, excitant les joueurs pour les vacances de Noël. Le Winter Tour, ou plutôt Holiday Tour, se caractérise par une nouvelle piste arc-en-ciel, de nouvelles tenues pour Yoshi et Pauline et d’autres surprises qui seront dévoilées plus tard.

Ce titre est certainement l’un des plus populaires de l’année, à tel point qu’il est le jeu le plus téléchargé sur iPhone en 2019. Voici la bande-annonce en question :

Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur l’App Store.