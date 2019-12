Une étude récente menée en Grande-Bretagne indique que les modes Night Shift et Dark Mode d’iOS auraient un impact sur le sommeil.

Ces fonctions sont conçues pour modifier la température et la couleur de l’écran en fonction de l’heure de la journée. Cependant, de nouvelles recherches suggèrent que les fonctionnalités conçues pour réduire la lumière bleue avant le coucher peuvent ne pas être aussi efficaces qu’on le pensait initialement. Certains experts de l’Université de Manchester expliquent que ces fonctions, comme le mode Night Shift, auraient des effets inverses.

La réduction de l’exposition à la lumière bleue est utilisée depuis des années pour éviter la fatigue oculaire pendant la nuit et pour aider le corps à se préparer au sommeil. Cependant, de nouvelles recherches indiquent que ces fonctions confondent l’horloge biologique plus qu’elles ne le font.

L’étude estime que les niveaux de luminosité sont plus importants que les couleurs en ce qui concerne l’horloge biologique. Mais lorsque la lumière est faible, « le bleu est plus relaxant que le jaune ». L’étude a été menée sur certaines souris de laboratoire par le dr. Tim Brown. Il déclare qu’il y a de bonnes raisons de croire que cela s’applique également aux humains. La recherche a montré qu’avec une luminosité plus faible, les couleurs bleues ont produit des effets plus faibles sur l’horloge biologique de la souris que les couleurs jaunes.

Des études comme celle-ci doivent cependant être prises pour ce qu’elles sont, car il n’y a aucune preuve réelle pour soutenir la thèse initiale. Et dans de nombreux cas, les effets de la lumière bleue et de la luminosité sur une horloge biologique peuvent être différents d’une personne à l’autre