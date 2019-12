La couronne numérique de l’Apple Watch pourrait être plus flexible à l’avenir. Apple a trouvé un moyen de transformer le bouton de la montre intelligente en joystick.

L’Apple Watch propose aux utilisateurs diverses méthodes d’interaction, notamment la commande vocale, l’écran tactile, le bouton latéral et la couronne numérique. Cette dernière est déjà un composant polyvalent qui vous permet de cliquer, d’activer la lecture ECG et plus encore. À l’avenir, ses fonctions pourraient être encore plus nombreuses grâce à l’inclusion d’un véritable joystick.

Dans le brevet, Apple suggère que la couronne numérique pourrait être transformée en une sorte de joystick ou de contrôleur directionnel. Ce joystick permettrait aux utilisateurs d’effectuer plusieurs opérations en déplaçant le curseur dans plusieurs directions. Grâce à une série de capteurs, le système serait également en mesure de mieux gérer la couronne numérique en fonction des mouvements du joystick.

Apple explique que, contrairement à l’interface utilisateur existante sur Apple Watch qui n’utilise pas de curseur, à l’avenir, il peut y avoir des éléments graphiques qui peuvent être gérés par le joystick de la couronne, avec des mouvements verticaux et horizontaux qui entraînent divers types d’ajustements.