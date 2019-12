Apple propose ce soir la première bêta d”iOS 13.3.1 (iPadOS), tvOS 13.3.1 et macOS Catalina 10.15.3 aux développeurs. La bêta 1 de watchOS 6.1.2 est également de sortie.

Pour l’heure, on ne connait pas encore toutes les nouveautés de ces versions, mais on y reviendra sous peu. Juste le temps de les installer. Dans tous les cas, ces versions apportent comme toujours des corrections de bugs et de stabilité.

Pour installer cette bêta 1 d’iOS 13.3.1, rendez-vous dans l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Notez que la bêta publique sera également disponible bientôt pour les bêta-testeurs.

Voici les builds :

iOS 13.3.1 bêta 1 : 17D5026c

iPadOS 13.3.1 bêta 1 : 17D5026c

tvOS 13.3.1 bêta 1 : 17K5775c

watchOS 6.1.2 bêta 1 : 17S5775c

Envie de devenir bêta-testeur ? C’est simple, il suffit de vous inscrire gratuitement sur beta.apple.com. Ainsi, vous aurez accès à toutes les bêtas publiques qu’Apple relâchera d’ici la version finale de chaque firmware.